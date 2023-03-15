Sosyal belediyeciliğin gereği olarak doğumdan ölüme yaşamın her anında vatandaşın yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Karacabey ilçesine kazandırdığı gasilhane binasında inşaat tamamlanma aşamasına geldi.

Vatandaşların en acılı günlerinde evrak peşinde koşturmadan bir telefonla tek merkezden hizmet almalarını sağlayan, 17 ilçedeki 1300 mezarlıkta düzenli bakım çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda Karacabey ilçesine yeni bir gasilhane kazandırıyor. Çanakkale – Bursa yolu üzerinde yapılan 270 metrekare inşaat alanına sahip gasilhanede, taziye odası, ofis, idari oda, arşiv, depo, abdestlik, tahta/kefen odası, 3 adet gasilhane, morg, dinlenme odası ve mescit yer alacak. İnşaatı tamamlanma aşamasına gelen gasilhanenin önümüzdeki ay içerisinde hizmete alınması planlanıyor.