Bu yıl ilki düzenlenen Gebze Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Beylikdağı’ndaki zorlu parkurda kıran kırana mücadele eden sporculardan dereceye girenler ödüllendirildi.

Gebze Belediyesi tarafından bu sene ilki düzenlenen Gebze Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları, Beylikdağı’nda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarına yurdun dört bir yanından katılan 350 sporcu dereceye girebilmek için yarıştı. 26 ilden katılan 350 sporcunun nefes kesen mücadelelerine sahne olan Gebze Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarının startını veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm katılımcılara teşekkür etti. Beylikdağı orman alanının eşsiz manzarası eşliğinde zorlu parkurda kıran kırana mücadele eden sporculardan dereceye girenlere kupalarını ve ödüllerini takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze’mizde bu sene bir ilki yaşadık hep birlikte. Ulusal Dağ Bisikleti Kupasında 26 ilden Gebze’mize gelen siz değerli 350 sporcumuza şükranlarımı sunuyorum. Heyecan dolu yarışı herhangi bir olumsuzluk ve kaza yaşamadan sonlandırdık. Dereceye giren sporcularımızı kutlarken tüm sporcularımıza katılımlarından ötürü de teşekkür ediyorum. Gebze Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarında emek veren tüm mesai arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Seneye görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı. Kıran kırana geçen kupa yarışlarında dereceye giren sporculara ödüllere Başkan Büyükgöz ve protokol tarafından takdim edildi.