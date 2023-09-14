6 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat hesapları için Merkez Bankası zorunlu karşılıkları 10 puan artırarak yüzde 25’e çıkardı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25’e yükseltildi.

Bursa’da alacak verecek meselesi kanlı bitti! Bursa’da alacak verecek meselesi kanlı bitti!

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlenirken; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli yüzde 8 olarak belirlendi.

Hatırlanacağı gibi daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.