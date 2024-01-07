Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları, 1 Ocak itibarıyla güncellenerek açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayınlanan güncel tabloya göre, İstanbul'da otomobiller için en düşük trafik sigortası tavanı 3 bin 706 lira olarak belirlendi. Bu yeni tarifelerle birlikte, aralık ayına kıyasla sigorta bedellerinde yüzde 10'luk bir artış görüldü.

Zorunlu trafik sigortasındaki fiyatları kontrol altında tutmak amacıyla 12 Nisan 2017'den bu yana uygulanan 'tavan fiyat' sistemine göre sigortacılar, devletin belirlediği artış oranını aşamıyorlar. Tavan fiyatlar her ay belirli oranlarda artarken, zaman zaman seyyanen zamlar da uygulanabiliyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin verilerine göre, yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10'luk bir artış gerçekleşti.

Trafik sigortası, kaza durumunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına veya bedenine (sakatlık ve ölüm) meydana gelebilecek zararları karşılama yükümlülüğünü poliçenin teminat ve limitleri doğrultusunda yerine getirir. Bu limitler her yıl değişkenlik göstermektedir.

İstanbul'da otomobiller için 1 Aralık 2023 tarihinde belirlenen en düşük trafik sigortası tavanı 3 bin 369 lirayken, 1 Ocak 2024 itibarıyla bu miktar 3 bin 706 liraya yükseldi. Ayrıca, sürekli kazaya karışan sürücülerin ödemesi gereken en yüksek tutar da 22 bin 236 liraya çıktı.

Özellikle sıfırıncı basamakta yer alan riskli sürücülerin ödeyeceği miktarın artışıyla birlikte, İstanbul'da trafiğe yeni çıkan bir araç sahibi 1 Ocak itibarıyla 4'üncü basamak üzerinden yaptırdığı sigorta poliçesinde 7 bin 412 lira olan tavan fiyat, yapılan zamlarla birlikte 8 bin 153 liraya yükseldi. Sigorta şirketleri, belirlenen tavan tutarın üzerinde poliçe kesemezken, rekabet nedeniyle farklı şirketler arasında daha düşük fiyatlı teklifler bulunabilir. Bu nedenle, sigorta almak isteyenlerin 2-3 farklı sigorta acentesinden bilgi alması önerilmektedir.