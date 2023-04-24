Uluslararası Zuchex Fuarı bu yıl kapılarını 14-17 Eylül 2023 tarihlerinde “İlk Gören Sen Ol” mottosuyla 33. kez açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Son buluşmada 151 ülkeden, 42.223 satın almacı ile 1.149 katılımcı markayı bir araya getiren ve 1 milyar doları aşan iş hacmi yaratan Zuchex, gösterdiği başarıyı 2023 yılında da tekrarlayamaya hazırlanıyor.

Dünya ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin en özel koleksiyonlarını, inovatif yeniliklerini ve güncel trendlerini vitrine çıkaracak olan fuar, 14-17 Eylül tarihlerinde, Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek.

Tarsus Fuarcılık tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 33.’sü yapılacak Zuchex’e, yurt içi ve yurt dışından 1.200’ün üzerinde marka katılacak. Dünyanın dört bir tarafından, çoğunluğu satın almacı 45 bin profesyonelin ziyaret etmesi beklenen fuar, toplam 100 bin metrekare alanda gerçekleşecek.