Kocaeli’de durdurulan araçta yapılan aramada 9 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada zulalanmış vaziyette 7 kilo 900 gram skunk ile bin 600 gram toz esrar olmak üzere toplam 9 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.