Zup!, Quiet River tarafından 2016. Ekim 0 tarihinde piyasaya sürülen, Casual oyunudur.Zup! sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Zup! Sistem Gereksinimleri

Zup! sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zup! sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Zup! Minimum Sistem Gereksinimleri

Zup! oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Celeron 1800 MHz

RAM:256 MB RAM

Ekran Kartı:Intel HD Graphics

DX:Version 9.0

İşletim Sistemi:Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1, 10

Depolama Alanı:15 MB

Zup! Önerilen Sistem Gereksinimleri

Zup! oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Core i3

RAM:512 MB RAM

Ekran Kartı:Intel HD Graphics

DX:Version 9.0

İşletim Sistemi:Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1, 10

Depolama Alanı:20 MB

Zup! Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Quiet River tarafından yayınlanan, Zup! oyununu indirebilmek için 15 MB depolama alanına sahip olmalısınız.