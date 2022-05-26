Fahiş kira artışı yapan devletin kara listesine girecek

Konutta fahiş kiraya karşı harekete geçen hükümetin bu kapsamda atacağı adımlara ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Son olarak 0,89 ve 0,99 faizli kredi destek paketi ile vatandaşın konuta daha kolay ulaşmasını sağlanırken, şimdi de fahiş kira artışı yapanların 'devletin kara listesi'ne alınacağı öğrenildi.

Konut fiyatlarındaki artış sonrası vatandaşın daha kolay ev satın almasını sağlayacak, 0,89 ve 0,99 kredi faizli destekleri de içeren 3 yeni paketin açıklanmasının ardından hükümet, artış oranı yüzde yüzün üzerine çıkan kiralık konutlar için de adım attı. Bu kapsamda konut fahiş artışına karşı önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katılımıyla 2 saatlik zirve gerçekleştirildi. Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikâyet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Zirvede birçok konu da ele alınırken, hat üzerinden kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Eğer ev sahibinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na kira geliri beyannamesinde bulunmadığı tespit edilirse, geriye dönük vergi tahsil edilecek.

KARA LİSTE

Şikayet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne taşınacak. Kurulması planlanan hat sadece kiracılara ev sahibiyle yaşadığı kira sorunu noktasında bilgilendirmede bulunacak. Kiracıların, "Kombim bozuldu, ev sahibim mi ben mi yaptırmalıyım?", "Ev sahibim oğlunun oturacağını gerekçe göstererek beni evden çıkarmak istiyor, ne yapmalıyım?" gibi soruların muhatabı bu hat olmayacak.

Yapılan ihbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin 'kara listesi'ne girecek.

KİRA DÜZENLEMESİ ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10-15 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini belirterek, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

"DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Kurum, "Ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız ancak fırsatçılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. En kısa zamanda çalışma tamamlanacak ve fahiş artışları yapanlarla ilgili, sadece kira değil konut fiyatlarında da olağan üstü bir artış söz konusuysa bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

Borçlar Kanunu'na göre kira güncellemesinin 5 yılda bir yapılacağının altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Tüfe oranı kira artışında tavan fiyattır. Vatandaş olarak da bize düşen kanunlara uymaktır. Bunun dışında yapılan her güncelleme yasalara aykırı olduğu için kiracının yasal sürece başvurma hakkı vardır. Son dönemde yaşanan artışlarla alakalı bazı fırsatçılar da ortaya çıktı. Tüfe oranında yapılması gereken zam, yüzde 100 oranında yapılıyor. Bu noktada takibi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret bakanlığı yapıyor. Vatandaşın bu noktada şikayeti varsa eğer ilgili bakanlıklara şikayetini yaparak, hukuki süreci başlatabilir."