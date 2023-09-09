Yıldırım Gazetesi - İnegöl Haber - Son Dakika İnegöl Haberleri

Son Dakika
14:00 | Bursa Gemlik'te yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam
13:50 | Doğal gazda ekim tarifesi belli oldu
13:40 | Keşan Kent Müzesi için tefrişat desteği toplantısı
13:36 | Bakan Yerlikaya'dan kararlılık mesajı!
13:30 | Kocaeli'de yaşlılarla buluşuldu
Bursa-Ankara karayolunda feci kaza
Bursa'da Filament Kavşağı'nda Trafik Rahatladı
Bursa Kurşunlu sahilinde ikinci etap müjdesi!
İnegöl'ün İlk Köftecisi 130.Yılında Modef Fuarında
ANKARA'DA BOMBALI TERÖR SALDIRISI!
Meteoroloji'den Bursa'ya uyarı! Sağanak çok sert vuracak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçim tarihi belli oldu
Ünlü şef İnegöl köfteyi beğendi
İnegöl'de bugün hizmete açılmıştı! Yangın çıktı
Bakan Fidan açıkladı: 9 yeni büyükelçi atandı!
Sigaraya dev zam!
Özgür Özel'den yerel seçim mesajı
Gelecek Partisi İlçe Başkanı Bıçak altına yattı
İnegöl'de çileden çıkaran konvoy! Dakikalarca caddeyi kapattılar, sürücüler isyan etti
Ambulansı beğenmediler! Acile otomobille getirdiler
T
Bursa-Ankara karayolunda feci kaza

Bursa-Ankara karayolunda feci kaza

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Basın İlan Kurumu
  • 22°C
  • 27,39 %0.25
  • 29,07 %-0.07
  • 1.630,05 %-0.75
  • 8.334,94 %1.41
  • 27.249 %1.02
  • 1.690 %0.95
Gelecek Partisi İlçe Başkanı Bıçak altına yattı

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Bıçak altına yattı
TERKİNLER ÇETESİ DAVASINDA TUTUKLANAN BİR KİŞİ İNTİHAR ETTİ
TERKİNLER ÇETESİ DAVASINDA TUTUKLANAN BİR KİŞİ İNTİHAR ETTİ
İNEGÖL İL OLMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ; 140 İSME TEK TEK DAVETİYE GÖNDERİLDİ
İNEGÖL İL OLMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ; 140 İSME TEK TEK DAVETİYE GÖNDERİLDİ
TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURALARI ÇEKİLDİ
TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURALARI ÇEKİLDİ
ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜRKEN GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ; HAKKINDA KARAR VERİLDİ
ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜRKEN GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ; HAKKINDA KARAR VERİLDİ
Doğal gazda ekim tarifesi belli oldu

Doğal gazda ekim tarifesi belli oldu
Bakan Yerlikaya'dan kararlılık mesajı!
Bakan Yerlikaya'dan kararlılık mesajı!
İnegöl'ün İlk Köftecisi 130.Yılında Modef Fuarında
İnegöl'ün İlk Köftecisi 130.Yılında Modef Fuarında
NEVKART sorununda mutlu sona ulaşıldı
NEVKART sorununda mutlu sona ulaşıldı
Mehmet Savran mahalleleri geziyor
Mehmet Savran mahalleleri geziyor
İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı'ndan 'adaylık' istifası

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı'ndan 'adaylık' istifası
Bakan Fidan açıkladı: 9 yeni büyükelçi atandı!
Bakan Fidan açıkladı: 9 yeni büyükelçi atandı!
Özgür Özel'den yerel seçim mesajı
Özgür Özel'den yerel seçim mesajı
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor
Adalet Bakanı’ndan, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki! "Gezi yargılanamaz ne demek?"
Adalet Bakanı’ndan, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki! "Gezi yargılanamaz ne demek?"
Hatay'ın Melekleri iyi başladı, sonu getiremedi

Hatay'ın Melekleri iyi başladı, sonu getiremedi
Galatasaray’dan 118. kuruluş yılı mesajı
Galatasaray’dan 118. kuruluş yılı mesajı
Eray Çaylak Türkiye üçüncüsü oldu
Eray Çaylak Türkiye üçüncüsü oldu
Filenin Efeleri, Slovenya’ya mağlup oldu
Filenin Efeleri, Slovenya’ya mağlup oldu
TOFAŞ sezona galibiyetle başladı
TOFAŞ sezona galibiyetle başladı
DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 11.ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAK

DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 11.ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAK
ASKON Konya Çumra iş dünyası ile buluştu

ASKON Konya Çumra iş dünyası ile buluştu
Aile şirketleri masaya yatırdı
Aile şirketleri masaya yatırdı
Sigaraya dev zam!
Sigaraya dev zam!
Pegasus, 100. uçağı ‘Cumhuriyet’i teslim aldı
Pegasus, 100. uçağı ‘Cumhuriyet’i teslim aldı
Antalya Büyükşehir Dünya Bankası heyeti ile buluştu
Antalya Büyükşehir Dünya Bankası heyeti ile buluştu
İlaç erişimine kur engeli

İlaç erişimine kur engeli
Eris varyantı için toplu aşılama olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Eris varyantı için toplu aşılama olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
UZMAN İSİMDEN ERİS VARYANTINA KARŞI UYARI
UZMAN İSİMDEN ERİS VARYANTINA KARŞI UYARI
ERİS İÇİN YENİ AŞIYA İHTİYAÇ VAR
ERİS İÇİN YENİ AŞIYA İHTİYAÇ VAR
Bursa organ nakil merkezine kavuşuyor
Bursa organ nakil merkezine kavuşuyor
Bursa Gemlik'te yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam

Bursa Gemlik'te yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam
Keşan Kent Müzesi için tefrişat desteği toplantısı
Keşan Kent Müzesi için tefrişat desteği toplantısı
Kocaeli'de yaşlılarla buluşuldu
Kocaeli'de yaşlılarla buluşuldu
Ailem Kocaeli Buluşmaları sürüyor
Ailem Kocaeli Buluşmaları sürüyor
Narlıdere'de 'kitap kültür'le ikinci buluşma
Narlıdere'de 'kitap kültür'le ikinci buluşma
'Hayat eve sığar' uygulamasına güncelleme geldi! Sosyal medyada olay oldu

'Hayat eve sığar' uygulamasına güncelleme geldi! Sosyal medyada olay oldu
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor

Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor

 Bursa'da bağ evinden kaybolan şahıs jandarma ekipleri tarafından bulundu!

Bursa'da bağ evinden kaybolan şahıs jandarma ekipleri tarafından bulundu!
MHP BURSA YÖNETİMİNE İNEGÖL’DEN 2 İSİM

MHP BURSA YÖNETİMİNE İNEGÖL’DEN 2 İSİM

 İNEGÖL LEZZETLERİ AFYON'DA SERGİLENİYOR

İNEGÖL LEZZETLERİ AFYON'DA SERGİLENİYOR
Yerel Haberler
Bursa'da Filament Kavşağı'nda Trafik Rahatladı
BURSA
Bursa'da Filament Kavşağı'nda Trafik Rahatladı
Bursa Kurşunlu sahilinde ikinci etap müjdesi!
BURSA
Bursa Kurşunlu sahilinde ikinci etap müjdesi!
 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi, hazırlıksız çıkanlar ıslanmaktan kaçamadı
ÇEVRE
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi, hazırlıksız çıkanlar ıslanmaktan kaçamadı
Küçükçekmece’de metrobüsler çarpıştı: 4 yolcu hafif yaralandı
ASAYİŞ
Küçükçekmece’de metrobüsler çarpıştı: 4 yolcu hafif yaralandı
 Eker I Run Koşusu’nun sağlık sponsoru bu yıl da Medicana Bursa Oldu
Yerel
Eker I Run Koşusu’nun sağlık sponsoru bu yıl da Medicana Bursa Oldu
Gazete Manşetleri
14:00
Bursa Gemlik'te yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam
13:50
Doğal gazda ekim tarifesi belli oldu
13:45
Bursa'da Filament Kavşağı'nda Trafik Rahatladı
13:40
Keşan Kent Müzesi için tefrişat desteği toplantısı
13:36
Bakan Yerlikaya'dan kararlılık mesajı!
13:30
Kocaeli'de yaşlılarla buluşuldu
Trend Haberler
Bursa'daki firmada işçi kıyımı! 200 İşçi işten çıkarıldı iddiası
Bursa'daki firmada işçi kıyımı! 200 İşçi işten çıkarıldı iddiası
1
İNEGÖL’DE TELEFONCULUKTAN ÇETE LİDERLİĞİNE; BAKAN YERLİKAYA’NIN ŞEHİR EŞKİYASI DEDİĞİ O İSİM
İNEGÖL’DE TELEFONCULUKTAN ÇETE LİDERLİĞİNE; BAKAN YERLİKAYA’NIN ŞEHİR EŞKİYASI DEDİĞİ O İSİM
2
TEFECİ OPERASYONUNDA İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ; NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR
TEFECİ OPERASYONUNDA İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ; NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR
3
BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ!
BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ!
4
Acil servis karıştı
Acil servis karıştı
5
İnegöl'de çete mahkemesi sona erdi! Tutuklananlar belli oldu
İnegöl'de çete mahkemesi sona erdi! Tutuklananlar belli oldu
6
Bursa'da Filament Kavşağı'nda Trafik Rahatladı

Bursa'da Filament Kavşağı'nda Trafik Rahatladı

Bursa-Ankara karayolunda feci kaza

Bursa-Ankara karayolunda feci kaza

Bursa Kurşunlu sahilinde ikinci etap müjdesi!

Bursa Kurşunlu sahilinde ikinci etap müjdesi!

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Namaz Vakitleri
İkindi vaktine kalan
02:13
İmsak
05:29
Güneş
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:17
Akşam
18:55
Yatsı
20:13