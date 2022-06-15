İNEGÖLLÜ ÜRETİCİLERE 1,6 MİLYON TL FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

İnegöl Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Alirıza Girgin yaptığı açıklamada, kooperatif olarak 2021/2022 yılında ortaklardan bin 450 ton Ayçiçek mubayaası yapıldığını ve karşılığında 1 milyon 627 bin TL fark ödemesi yapılacağını belirtti.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Girgin, “Trakya Birlik Yönetim Kurulumuzun 09.06.2022 tarihli 27/16 no'lu almış olduğu kararıyla 2021/2022 iş yılında alımı yapılan ayçiçeklere fark ödemesi yapılacaktır. Standart yağ oranlı % 39-41 ürünler için 1,100-tl/kg'dır ve yağ oranına göre bu tutar değişmektedir. Ödemeler 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacaktır. Trakya birlik her yıl olduğu gibi bu yılda ortaklarının yüzünü güldürmüş ve mağdur etmemiştir. Bundan sonrada üreticinin yanında olmaya devam edecektir. İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi olarak 2021/2022 yılında ortaklarımızdan bin 450 ton Ayçiçek mubayaası yapılmış olup, karşılığında 1 milyon 627 bin TL fark ödemesi yapılacaktır. Diğer bir yandan 2022/2023 yılında yağlık Ayçiçek dökecek olan ortaklarımızın rekolte beyanı verme işlemleri başlamış olup, 25 Temmuz 2022 tarihine kadar ÇKS belgesiyle kooperatifimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Rekolte beyanı vermeyen ortaklar Ayçiçek dökemeyecektir. Yeni ortak olacak üreticilerimizde 25 Temmuz 2022 tarihine kadar ön başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ortaklarımızın bol bereketli bir sezon geçirmelerini temenni eder saygılar sunarım” dedi.