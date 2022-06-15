TARIM ÜRETİCİSİNİN ENFLASYONU GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

TARIM ÜRETİCİSİNİN ENFLASYONU GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 16,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 100,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,05 artış gerçekleşti.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Mayıs'ta yıllık yüzde 154,97, aylık yüzde 16,18 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 16,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 100,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,05 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,11, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 9,46 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,73 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 14,88 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 59,15 artış gerçekleşti.

nevzat

nevzat

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