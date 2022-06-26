10 numarayla yola devam

BAHADIR TAŞDELEN İLE SÖZLEŞME YENİLEDİK

İnegölspor’umuz, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Bahadır Taşdelen’in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Yeni kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Basın Sözcümüz Hüseyin Tuna ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bekir Ergün ve Sinan Taylan katıldı.

İmza töreninde açıklama yapan Basın Sözcümüz Hüseyin Tuna, iç transferde orta saha oyuncusu Bahadır Taşdelen’in sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını belirterek, “Şaban hocamızın verdiği rapor doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarımız sürdürüyoruz. Geçtiğimiz sezon performansı ile takımımıza büyük katkısı olan Bahadır Taşdelen’in sözleşmesini 1 yıl uzattık. Bahadır, kendisinden beklentimiz olan değerli ve başarılı bir kardeşimiz. İyi bir kadro hazırlıyoruz. Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.

Bahadır Taşdelen ise “Anlaşmanın iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah geçen sene başaramadığımız Play-Off ve şampiyonluğu bu sene hep beraber başarmayı planlıyoruz. Allah utandırmasın inşallah. Burada olmaktan son derece mutluyum. ”ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022, 17:18