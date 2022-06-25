2.OSB’DE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI

İnegöl’de sürekli gündeme gelen, yolun bozulması nedeniyle sürekli yaşanan araç arızaları ve kazalar nedeniyle çile yoluna dönüşen 2. OSB’deki yollarda asfaltlama çalışmaları başladı.

İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki (2.OSB) yollarda açılan çukurlar nedeniyle özellikle sabah ve akşam iş giriş ve çıkış saatlerinde büyük sorun yaşanan yolla ilgili uzun süredir şikayetler yapılıyordu. Bölgede birçok araç oluşan çukurlar nedeniyle arızalanmış ve maddi hasarlı kazalara neden olmuştu. Yaklaşık 20 bin işçinin çalıştığı 2. OSB bölgesinde, firma sahipleri, işçiler ve bölgeye servis çeken firmalar büyük zorluklarla ulaşım sağlıyordu.

Yaklaşık 90 fabrikanın bulunduğu ve yeni fabrika inşaatlarının devam ettiği 2.OSB’de yönetim çalışmaları başlattı. 2. OSB’nin giriş yolunda tek şeritte kazım işlemi başladı.

Kazım sonrası asfalt dökülmesi bekleniyor. Öte yandan ana cadde üzerinde de mıcır dökümü başladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022, 12:26