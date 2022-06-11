Ağabeyini bıçakladı



YunusEmre mahallesinde meydana gelen olayda kardeşler arasında çıkan kavgada, bir kardeş bıçakla yaralandı.

Olay YunusEmre mahallesi Işıktepe sokakta bulunan sitede meydana geldi. Kardeşler Mesut Ş.(21) ile Baran Ş.(17), arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Baran, ağabeyi Mesut'u bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan genç, yere düştü. Olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli kardeş, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.