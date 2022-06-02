Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü Kapatılıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk onkoloji bölümünün kapatılacağı öğrenildi. Bölümde yatan onlarca çocuk hastanın çevre illere yönlendireceği belirtildi. Gazetemizi arayan İnegöllü aileler, çocuklarının tedavilerinin yarım kalmasından korktuğunu belirterek, yetkililerden acil çözüm istediler.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk onkoloji bölümü kapatılıyor. Doktor eksikliği yaşanılan bölümde yatan onlarca çocuk çevre illere yönlendiriliyor. Birçok hasta yakını mağduriyetlerini dile getirirken, bölümde yatan hastaların akıbeti merak konusu oldu.

Konuyla ilgili Bursa Sağlık İl Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi rektörlüğünden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazetemizi arayan aileler, tedavi süreci devam eden çocuk hastalarında başka hastanelere sevk edildiğini ve bunun büyük bir mağduriyete sebep olacağını belirterek, yetkililerin bu konuda acil bir çözüm bulmasını istediler.