BURSA YOLUNDA KAZA; 2 YARALI

Bursa Ankara yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil dönüşü kaçırınca refüje çıktı. Aydınlatma direğine çarpan araçta 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Uğur S. yönetimindeki 16 AJM 748 plakalı otomobil Yenişehir istikametine dönüş yapmak istedi. Yolu kaçıran sürücü dönüş yapmak isterken refüje çıktı. Aydınlatma direğine çarparak duran otomobilde sürücü ile yanında yolcu konumunda oturan Murat S. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.