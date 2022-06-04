Cerrah Mahallesinde can pazarı.. 6 yaralı

Cerrah mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı; 6 kişi yaralandı.

Kaza Cerrah Mahallesi dere kenarındaki yolda meydana geldi.

Cerrah mahallesi dere kenarındaki yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhittin Tiryaki yönetimindeki 16 KBN 41 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen sürücü Halil F.(38) yönetimindeki 16 AFM 181 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan yolcular Sinem F.(10), Selin E.(21), Hidayet F.(43), İzzet yiğit F.(3), ile Kamyonetteki yolcu Güner T. Yaralandılar. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı ile Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. 6 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022, 22:24