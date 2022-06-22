CHP’DEN SU TEPKİSİ

Sulama suyuna gelen zamları değerlendiren İnegöl İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, “İnegöllü çiftçi üretemez duruma geldi” dedi.

Son yıllarda yaşanan mazot ve gübre fiyatlarındaki artışa bir de sulama suyu giderleri zammı eklenince çiftçiler çıkmaza girdi. Konu ile alakalı değerlendirmelerde bulunan CHP İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, sorunlar çözülmezse çiftçinin artık üretemez durama geldiğini belirtti.

Ziraat odaları ve su kooperatifleriyle gerçekleştirdiği görüşmeleri aktaran Kavlan, sulama ücretlerinin sübvanse edilmemesi halinde gıda enflasyonunun daha da artacağına dikkat çekti.

Bengül Kavlan’ın açıklaması şu şekilde;

SU KAYNAKLARININ EN YOĞUN SATILDIĞI BÖLGEDEYİZ

“Dünyanın en önemli sorunlarından biri küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklık. Bilim insanları, su kaynakları bu şekilde hoyratça kullanılmaya devam edilirse su savaşlarının çıkacağını belirtiyor. Kuraklık tüm dünyanın en önemli sorunu haline gelmişken; İçme suyu kaynaklarımız gittikçe azalıyor. Gelecekte su sıkıntısı çekmemek için bugünden suyumuzu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bizleri yönetenlerin özel şirketlere sattıkları su kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. Güneykestane köyü sakini olarak içme suyu yerine bize reva görülen sulama suyuna yeter artık diyoruz. Son altı yedi yıldır evlerimizin çeşmelerinden akan suyu içmeyi bırakın bahçenizdeki sebze ve meyveyi sulamazsınız. Su kaynağı adına en verimli bölgede yaşıyoruz, yaşamasına ama aynı şekilde özel şirketlere satılmış su fabrikalarının da su kaynaklarının satışının da en verimli bölgesi Mezit boğazı.”

SIKINTI ÇÖZÜLMEZSE ÇİFTÇİLİK BİTME NOKTASINA GELECEK

“Bursa ve ilçeleri yetiştirdiği kaliteli ürünler ile Türkiye'de ve Dünya’da da önemli bir yere sahip olan tarım bölgemizdir. İlçemiz İnegöl ise kaliteli üretimde büyük bir rol oynamaktadır. Ülkemizin en zengin tarımsal çeşitlilik ve hareketliliğine sahip ilçelerinden birinde yaşıyoruz. Öte yandan da ciddi bir su sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sıkıntı çözülmediği takdirde üzülerek söylüyorum ki çiftçilik bitme noktasına gelecektir. Devletimizin çiftçiyi destekleyen bir politika izliyor olması gerekirken bugün, dünyada gıda ve tarım ürünleri üzerine bu kadar büyük bir sorun yaşanırken bölgemizde ürünün kalitesinde hem de miktarında önemli artışlar sağlanması ve bölgenin zenginliğinin daha fark edilir ve hareketli olmasını sağlanmalıyken, alanında uzmanlaşmış zirai danışmanlarımız ve kalifiye personelimiz ile bu hareketlilik ve kalkınmayı artırmayı, çiftçimizi destekleyip problemlerinde her an başvurabilecekleri bir rehber olması gerekirken gelinen süreçte çiftçe bitme noktasına geldi.”

İNEGÖLLÜ ÇİFTÇİ ÜRETEMEZ DURUMA GELDİ

“Köylü milletin efendisidir düsturu ile çiftçi üretmez ise Türkiye aç kalır bakış açısıyla yönetilecek bir süreçteyiz. Buna göre İnegöl’de yüksek maliyetler karşısında çiftçimiz üretemez duruma gelmiştir. Son olarak sulama suyuna yapılan yüzde 150 oranındaki zam karşısında toprak boşta, çiftçi borç batağına sürükleniyor. Sulama suyu için zam yapmamız gerekiyordu diyenlere soruyoruz tamam da bu zammı yaparken yüzde 150‘lik zam yapmak da nedir? Bu gidişata dur denmediği takdirde, çiftcimizi mahsulünü sulayamaz ve üretim yapamaz hale getirdiniz. Çiftçi üretimden çekilirse ülkedeki herkes sıkıntı yaşar Artan maliyetlere rağmen üretmeye devam ediyorsa çiftçimiz karşılığını da almalı. Yapılan bu zammın derhal geri alınması gerekiyor.”

EN İYİ BİLDİĞİNİZ İŞ SATMAK

“Sulama kooperatifleri ve ziraat odaları, yapılan enerji zamları nedeniyle tarımdaki maliyetlerin daha da artacağını vurguluyor. Elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle kooperatiflerin gündeminde şalterleri kapatmak var. Görüştüğüm İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, sulama ücretlerinin sübvanse edilmemesi halinde gıda enflasyonunun daha da artacağı uyarısında bulunuyor. Elektriğe yapılan zamlar, tarımsal sulamada da maliyet artışına yol açtı. Sulama kooperatifleri, elektrik fiyatları nedeniyle tarımsal üretimde sulamanın zorlaşacağını belirtiyor. Başkan; gübre, mazot ve zirai ilaçlara eklenen sulama maliyetlerinin ürün fiyatlarını daha da artıracağını dile getiriyor. Eğer DSİ sulama ücretlerini sübvanse etmezse önümüzdeki üretim sezonunda gıda fiyatları artmaya devam edecek. Sulama maliyetleri DSİ üzerinden sübvanse edebilir. Aksi takdirde çiftçi üretimde zorlanacak, tüketiciler de meyve ve sebzeye yüksek fiyatlardan ulaşmaya devam edecek. Gıda enflasyonun düşürülmesi de daha zor hale gelecek. Bu maliyetlerle üreticiyi tarlada tutmak çok zor. Zengin fakirin halinden ne anlasın % 150 Enflasyon olan güzel ülkemizde bıçak kemiğe dayandı… Ülkemizi batırmak için ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. En iyi bildiğimiz işi yapıyorsunuz satmak bu ülkenin tüm değerlerini satmak. Kendi rantımız için sizlere reva gördüğümüz yaşam bu diyorsunuz. Bizden sonrası hezeyan olsun mantığınızı anlamıyoruz. Yaşadığımız bu dünyayı emanet aldığımız çocuklarımıza su kaynaklarını nasıl rant için sattığınızı hesabını soracağız. Çiftçiye sözümüz var çiftçimizi milletin efendisi yapacağız.”