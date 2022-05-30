3 yaşındaki çocuğun düşme anı kamerada

İnegöl'de Omar Nana(3)'nın 5'inci kattaki evin penceresinden düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. 7 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin 2 çocuğundan küçük olan Omar, anne ve babası diğer odada olduğu sırada, salonun penceresine tırmandı. Açık olan pencereye çıkan çocuk dengesini kaybederek düştü. Gürültü üzerine salona koşan aile, pencereden baktıklarında çocuklarını hareketsiz halde yerde yatarken gördü.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, babasının kucağında Acil Servise girerken, annesi gözyaşlarına boğuldu. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Omar Nana'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Çocuğun düşme anı ve vatandaşların yardıma koşması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.