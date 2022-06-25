Çöp atmaya çıktı.. Hastanelik oldu

Mahmudiye mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde çöp atamaya çıkan esnafa motosiklet çarptı. Motorsiklet sürücüsü yaralı esnafı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde dükkanda bulunan çöpleri konteynere atmak için çıkan Mustafa Y'ye (39) plakası ve sürücüsü belirlemeyen bir motosiklet çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü kaçarken, Mustafa Y. ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022, 22:28