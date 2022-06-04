Dev Vida hastanelik etti

Dev Vida hastanelik etti


Hamzabey Mahallesinde bulunan mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında makineden fırlayan vidanın çarpması sonucu işçi yaralandı. 
Olay Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Ahmet P.(32), makine bakımı sırasında makineden fırlayan vida vücüduna çarptı. Sırtına çarpan vidanın acısıyla yere düşen işçi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yavuz

Yavuz

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