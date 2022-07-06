Domaniç İnegöl’e bağlanmak istiyor

İnegöl Domaniçliler Derneği Yöneticisi Erdoğan Tunç Domaniçlilerin İnegöl’ün il olduğunda İnegöl’e bağlanmak istediklerini bununla alakalı referandum yapma girişimlerinin olduğunu söyledi.

İnegöl Kent Konseyi önderliğinde İnegöl’deki hemşeri dernekleri ve STK’lar Artvin Şavşat Evi’nde bir araya gelerek İnegöl’ün il olması konusunda görüşmeler yaptı.

Yapılan görüşmelerde İnegöl Domaniçliler Derneği Yöneticisi Erdoğan Tunç söz alarak Domaniç’te İnegöl’e bağlanma konusunda referandum yapmak istediklerini, kaymakamın engel olduğunu söyledi.

Tunç yaptığı açıklamada “Bizim orada referandum yapıldı, İnegöl il olursa bağlanır mıyız diye. Çok başarılı olamadık, kaymakam bey baskı yaptı muhtarlara mührünüzü alırım diye. Hemen bizim referandumu kaldırdılar. Ben İnegöl’ün il olması için sizlerden yardım istiyorum.” Dedi.