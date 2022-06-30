EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI BELLİ OLDU

Sonar araştırma, belediye başkanlarının başarılarıyla ilgili yaptığı anket sonuçları açıkladı.

Sonar Araştırma; Mart, Nisan ve Haziran ayları boyunca çeşitli büyükşehirlerde ve Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki büyükşehirlerin ilçelerinde yapıldı. Söz konusu araştırmaya ilçelerden 1000-2000 arası kişinin katıldığı bildirildi.

Yapılan ankete göre CHP'nin en başarılı belediye başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Çerçioğlu yüzde 64,3 oy alırken onu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

Ankete göre AK Parti'nin en başarılı belediye başkanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Sekmen yüzde 58,8 oranında başarılı bulunurken, Sekmen'i yüzde 56,3 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti.

AK PARTİ’DE İLÇE BELEDİYELERİNDE ALPER TABAN İLK 10’DA

AK Parti’nin ilçe belediye başkanları arasında yapılan listede İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban %55,2 ile 6. Sırada yer aldı.

AKPARTİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARI ARASINDA AKTAŞ’DA İLK 10’DA

AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yapılan listede Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş %44,9 ile 7. Sırada yer aldı.

EKONOMİ VE MÜLTECİLER ETKİ ETTİ

Yapılan araştırmada Ekonomide genel sorunlar ve sığınmacılar il ilgili tepkiler nedeniyle AK Parti’nin göreceli olarak ve bölgeye göre kısmi oy kaybetmesi, bazı partili belediye başkanlarının başarılarına kısmen de olsa tesir etmektedir ifadeleri yer aldı.