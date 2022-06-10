Evinin bahçesindeki ağaçtan düştü

Kurşunlu Mahallesinde evinin bahçesideki erik ağacından düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kurşunlu mahallesinde evinin bahçesinde ki erik ağacına çıkan Ayşe A.(60) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı kadın burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.