GAZELLİ’DE MEHMET YAPRAK DÖNEMİ

Gazelli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği başkanlığına İnegöl’ün sevilen işadamlarından Mehmet Yaprak seçildi.

Gürcü kültürünü yaşatan İnegöl’ün aktif derneklerinden Gazelli Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde olağan kongreye gidildi.

Tek adaylı gidilen kongrede başkanlığa Mehmet Yaprak seçilirken, yönetim kurulunda Abdullah Tataroğlu, Nurettin Temur, İsmail Salim, Süleyman Turan, Zeki Kavaz, Şükrü Tavuz, Süleyman Erden, Yusuf Kander, Zeki Temur, Binali Adam, Mehmet Yıldız, Varol Peker, Ali Rıza Haber, İzzet Yavuk, Zekeriya Yıldız, Hamza Kaya, Cemalettin Mert, Yusuf Salim, Remzi Sali, Adanan Memiş, Mikail Uzun, Sinan Demir ve Hasan Kestane yer aldı.

Dernek binasında yoğun katılımla gerçekleşen kongrede başkanlığa seçilen Mehmet Yaprak bir teşekkür konuşması yaparak, “Birlik, beraberlik ve dayanışma halinde önemli hizmetlere imza atmak istiyoruz. Sosyal yardımlaşma ve kültürel faaliyetler önceliğimiz olacak. Şahsıma ve yönetim kurulu üyelerime verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kongreye, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mennan Portakal, İnegöl Kafkas Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şentürk ve Kafkasspor Başkan Yardımcısı Sebahattin Ordu’da katılım sağladı.