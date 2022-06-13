Gece Kartalları fark etti... Facia önlendi

Mahmudiye mahallesinde devriye atan gece kartallarının fark ettiği araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın gece 02.40 sıralarında Mahmudiye Fethiye sokakta park halinde olan Abdu O.'ya ait 16 MB 2313 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada sokaktan geçen gece Bekçileri, durumu fark ederek İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, diğer araçlara ve eve sıçramadan söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.