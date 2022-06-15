Hastane kavşağında görünmez kaza

Mimar Sinan Bulvarı üzerinde özel otomobil ile motosikletin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Esat T. (18) yönetimindeki 16 AFY 715 plakalı motosiklet ile Acil Servis önündeki kavşaktan caddeye çıkış yapmakta olan Şaban Y. (59) yönetimindeki 16 DE 136 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı genç burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.