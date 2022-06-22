Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, vücüduna kimyasal dökülen işçi yaralandı.
Olay Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı sırada kazandan püsküren kimyasal Murat Ç.'nin vücuduna sıçradı. Yanan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi, yanık ünitesine alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hastaneye böyle getirildi
Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, vücüduna kimyasal dökülen işçi yaralandı.
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