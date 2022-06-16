Havai fişek atana hapis cezası

Özellikle yaz aylarında düğün, eğlence ve organizasyonlarda izinsiz olarak kullanımı yapılan havai fişek gösterisi ve yanıcı-patlayıcı madde kullanımına karşı İnegöl Belediyesi, vatandaşlara uyarı ve hatırlatmada bulundu. Valilik kararı ile bu tür maddelerin kullanımının yasaklandığı, yetkisiz satış ve kullanımda hapis cezası ile 65 bin 750 TL’ye kadar para cezası uygulandığı ifade edildi.

İnegöl Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte özellikle düğün, eğlence ve organizasyonlarda gelişigüzel şekilde izinsiz olarak kullanılan patlayıcı, maytap, havai fişek gibi yanıcı-patlayıcı maddelerle ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Geçtiğimiz yıl da uygulanan Valilik kararı gereği bu tür maddelerin kullanımının yasak olduğu ve hapis cezası ile 65 bin 750 TL’ye kadar cezaların uygulandığı hatırlatıldı.

VALİLİK KARARIYLA YASAKLANDI

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “28.05.2019 tarih ve 88 sayılı Bursa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen kişi ve yerler dışında eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek gibi yanıcı-patlayıcı maddeler kullanmak ateşlemek gibi benzeri faaliyetler yasaklanmıştır. Aynı zamanda söz konusu ürünlerin satışı da izine tabidir. Alınan karar neticesinde günümüze kadar gelen süreçte yasak devam etmekte olup, bu tür piroteknik maddelerin kullanımı konusunda düğün ve organizasyon şirketlerine tebligatlarımızı belirli aralıklarda yapmaktayız. Bu kapsamda düğünler, özel günler, kutlamalar diğer etkinliklerde, şenlik ve işaretleme fişekleri (havai fişek, torpil, konfeti, sis bombası, vb) olarak adlandırılan piroteknik maddelerin kullanımı mevzuatta açıkça belirlenmiş olan kurallara göre yapılması gerekmektedir.” İfadelerine yer verildi.

KULLANIMI VE İZİNSİZ SATIŞI HALİNDE 65 BİN TL’YE KADAR PARA VE HAPİS CEZASI UYGULANACAK

İnsan ve hayvan sağlığına zarar veren, gürültü kirliliği yaratan ve büyük çaplı yangınların medyana gelmesine neden olabilecek havai fişeklerin mevzuata aykırı olarak kullanıldığı tespit edildiğinde cezai işlem uygulanacağı belirtilen açıklamada; “İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Havai fişek ve yanıcı-patlayıcı maddelerin izinsiz kullanımı ve yetkisiz satışının tespiti halinde bu kişilerin TCK 140-144 maddeleri kapsamında hapis cezası, Çevre Kanunu 20. maddesi kapsamında ise 65 bin 750 TL’ye kadar para cezasına çarptırılabileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.” Denildi.