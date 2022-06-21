İNEGÖL'DE 3 ÇOCUK ONU YAPINCA HASTANELİK OLDU

Hamidiye mahallesinde bulunan inşaat alanındaki kireçle oynayan 3 çocuk, fenalaşarak hastanelik oldular.

Olay Hamidiye Mahallesi Suyolu Caddesinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Ahmet Y.(8), Velid G.(9) ve Bünyamin K.(13), inşaat alanındaki kireçle oynamaya başladılar. Uzun süre kireçle oynayan çocuklar, fenalaştı. Çocukları gören mahalle sakinleri durumu 112’ye bildirdiler. Çocuklar, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.