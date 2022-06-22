İNEGÖL'DE 32 BİN ARAÇ SATILDI

Türkiye genelindeki 2 bin 256 noterin, geçen yıl yaptığı işlemlerin ilk sırasında 12 milyon işlemle araç satışı yer aldı. İnegöl’de ise 6 noterlikte toplam 32 bin 381 araç tescili gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki 2 bin 256 noterin, geçen yıl yaptığı işlemlerin ilk sırasında 12 milyon işlemle araç satışı yer aldı. İnegöl’de ise 1. Noterlikte bin 524, 2. Noterlikte 2 bin 270, 3. Noterlikte 4 bin 904, 4. Noterlikte 8 bin 904, 5. Noterlikte 6 bin 877 ve 6. Noterlikte 7 bin 902 olmak üzere 6 noterde toplam 32 bin 381 araç satışı yapıldı. Ancak bu rakam İnegöl genelinde yapılan tüm araç tescil işlemi sayısını ülkemiz diğer noterliklerinde de işlem yapılabildiğinden tam sayıyı vermemektedir.

Noterlerin yaptığı işlem sayısında da artış görüldü. Noterler tarafından 2020'deki 32 milyon 292 bin 549 olan işlem sayısı, 2021 yılında 34 milyon 279 bin 105'e çıktı. Hukuki güvenliği sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren, ayrıca kanunlarla verilen başka görevleri yapan noterliklere vatandaşlar çeşitli işlemler için başvurdu.

VEKALETNAME İKİNCİ SIRADA

Vatandaşların geçen yıl noterlerde yaptırdığı işlemlerin ilk sırasında, 12 milyon 117 bin 16 işlemle araç satışı yer aldı. İkinci sırada ise 6 milyon 388 bin 826 işlemle vekaletname çıkarma geldi. Bunları 6 milyon 76 bin 598 işlemle defter onaylatma takip etti.

Vatandaşlar noterlere en az, terk eden eşe "ortak konuta dön" çağrısını içeren ihtar işlemi için gitti. Geçen yıl, bu amaçla 428 işlem yapıldı.