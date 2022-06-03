İnegöl'de böyle havalandı

Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 18.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Gazi Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Cansu Özdemir(25) yönetimindeki 16 AON 190 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu

Sürücü Ahmet Elnaif(18) yönetimindeki 16 MA 8949 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak havalanan sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.