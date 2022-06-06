İnegöllü adam Aydın'da Kaza geçirerek hayatını kaybetti

İnegöllü motosiklet sürücüsü Aydın'da hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İnegöllü Hakan Orhan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana geldi. Aydın-İzmir otobanı üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Ay idaresindeki 35 EVM 95 plakalı kamyon arıza yaptı. Arıza yapan kamyoneti yol kenarına çekti.

Bu sırada Aydın- İzmir Otoyolu'nda İnegöllü Hakan Orhan'ın kullandığı 48 AHV 896 plakalı motosiklet, Selatin Tüneli yakınlarında arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyona çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Hakan Orhan'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.