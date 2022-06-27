İNEGÖL’Ü BEKLEYEN 26 TEHDİT

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan ‘İnegöl Ekonomi Raporu’nda SWOT (GZFT) Analizi kısmında İnegöl’ün “Güçlü Yönleri” ve “ Zayıf Yönleri” ile dış çevrede oluşan ve kurumun kontrolü dışında gerçekleşen “Fırsatlar” ve “Tehditler” yayınlandı. Yayınlanan raporda yer alan 26 tehdit dikkat çekti.

FIRSATLAR

Analizin ‘Fırsatlar’ kısmında; İktisadi sirkülasyonu güçlü bir şehre sahip olması, İnegöl’de bulunan iş sektörlerinin uluslararası öne çıkma potansiyelinin olması, İlçemizin stratejik ve coğrafi konumunun birçok alanda avantaj sağlaması, hava yolu, deniz ulaşımı, karayolu ulaşım ağlarının ilçe etrafında bulunuyor olması, İnegöl’ün turizm potansiyelinin yüksek olması, İnegöl’ün tarım potansiyelinin yüksek olması, ile sanayi üretiminin katma değerini arttırma ihtiyacının olması gibi maddeler yer alıyor.

TEHDİTLER

Raporda yayınlanan tehditler bölümünde ise 26 madde yer aldı. İşte o maddeler;

İnegöl’ün İlçe statüsüyle idare edilemeyecek büyüklükte bir ilçe olması. İlçede üniversite, araştırma merkezleri ve teknoparkların bulunmayışı. Bölgedeki firmaların AR-GE ve/veya tasarım merkezi kurma eğilimlerinin olmayışı, işletmelerin bu konuda farkındalıklarının bulunmayışı. Üyelerin dijital ve diğer dönüşüm süreçlerinde yetersiz oluşu. Bölgenin nitelikli istihdam karşısında yetersiz kalıyor ve üyelerin bu konuda sıkıntı yaşıyor olması. Yeni sanayi, üretim ve ticari alanların İnegöl genelinde oluşturulmamış olması ve bu konularda yaşanan güçlükler ile ilgili yeni politikaların yetersiz kalması. Sanayiden kaynaklı hava kirliliğinin olması. Plansız sanayileşmenin hızlanmasından kaynaklı sorunların oluşu. Nitelikli işgücü ve istihdam sorunlarının giderilmesine yönelik bölgede etkin bir merkezi yapının olmaması. Bölgede toplantı salonları, sergi alanları, kültür alanları gibi fiziki altyapıların yetersizliği. Pandemi nedeni ile tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik daralmanın oluşması. Tedarikçi geliştirme süreçlerinde yaşanan sorunlar. Yaşanan ham madde sıkıntısına bağlı olarak bölge ticari hayatının etkilenmesi. Küreselleşme ve rekabete uyum sağlayama konusunda yaşanan sorunlar. İlçemizin alt yapısal gelişiminin yetersiz oluşu. İlçeye gelen ulusal ve uluslararası dış göç. Deprem riskinin bulunması. Kentleşme problemlerinin yarattığı sorunlar. Bölgede sosyal aktivite ve mekânların yetersizliğinin olması. Ülke ekonomisindeki sanayiyi ve ticareti etkileyen darboğaz. Hizmet kalemlerinin azalmasından dolayı gelirin düşebilecek olması. Nüfus artışına bağlı güvenlik yetersizliğinin olması. Plansız girişimcilik ve girişimcilik programlarının olmayışı, disipline edilememesi. Atık bertaraf tesislerinin, geri dönüşüm tesislerinin yetersizliği. Enerjinin verimsiz kullanılması. Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum örgütleriyle ortak paydada buluşamaması.

SWOT (GZFT) ANALİZİ NEDİR?

SWOT (GZFT) Analizi, incelenen kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. Bu analiz genel olarak kurumu, bulunduğu çevrenin içinde sistematik olarak inceler. Strateji belirleme sürecinin ilk adımını oluşturan SWOT (GZFT) analizi, takip eden aşamalar için kaynak oluşturması ve rehberlik etmesi açısından büyük önem taşır. SWOT (GZFT) analizi özet olarak, bir kurumun kendini tanıma çabası olup, gelişim için çıkılan yolda “Şu anda neredeyiz?” sorusunun cevabını verir. Bu düşünceden hareketle, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası “Kurumsal SWOT Analizi” çalışması Paydaş ve İlişkiler Müdürlüğü tarafından Oda Meclis Üyeleri ve Oda personeli ile yapılan görüşmeler neticesinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda yer alan analizde, kurumun iç bünyesinden kaynaklanan ve kontrol edebildiği “Güçlü Yönleri” ve “ Zayıf Yönleri” ile dış çevrede oluşan ve kurumun kontrolü dışında gerçekleşen “Fırsatlar” ve “Tehditler” belirlenir ve değerlendirilir.