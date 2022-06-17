İNEGÖL’ÜN ŞAŞIRTAN EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

Genel nüfusu 286 bin 848 olan İnegöl'ün eğitim durumunun yoğunluğu ilk ve ortaokul mezunlarından oluşuyor. İnegöl’de 136 bin 460 kişi ilkokul ve ortaokul mezunu iken, 26 bin 191 kişi ise yüksekokul veya fakülte mezunu. Genel nüfusa oranla İnegöl’ün yüzde 64’ünü ilk ve ortaokul mezunu.

İnegöl’ün ekonomik raporunda yer alan Eğitim kategorisi sonuçlarına göre, İnegöl'de yaşayan 5 bin 339 kişi okur yazar olmayan, 22 bin 925 kişi okur yazar, 62 bin 323 kişi ilkokul, 24 bin 371 kişi ilköğretim, 49 bin 766 kişi ortaokul, 49 bin 951 kişi lise, 26 bin 191 kişi yüksekokul veya fakülte mezunu olurken, bin 577 yüksek lisans ve 187 kişinin doktorası var.

OKUL DURUMU

2021 yılı itibariyle İnegöl’de özel okullar da dâhil 19 anaokulu, 63 ilkokul, 65 ortaokul, 42 lise, 1 rehberlik araştırma merkezi, 1 halk eğitim merkezi,9 mesleki eğitim merkezi, 4 özel eğitim okulu olmak üzere toplam 203 tane okul bulunmaktadır. Ayrıca ilçede, 8 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 8 özel yurt, ve 13 sürücü kursu bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ SAYILARI

Okul türlerine göre öğrenci dağılımına baktığımızda toplam öğrenci sayısı olan 68.687’nin %24’unu ortaokulu öğrencileri oluşturmaktadır. İlkokulda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 22.651’dir. Diğer okul türlerinde ise; 18.838 öğrenci ortaokulda, 13.963 öğrenci liselerde, 2.505 öğrenci okul öncesi okullarda, 4.673 öğrenci Meslek Lisesinde, 2.311 öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim-öğretim görmektedir.

DERSLİK SAYISI

İnegöl’de bulunan okullardaki toplam derslik sayısı 2.050 olup, bunların %35’ini oluşturan 722 derslik ilkokullarda bulunmaktadır. Toplam derslik sayısının %27’sini oluşturan 566 derslik ortaokullarda, %25’ini oluşturan 521 derslik liselerde ve %2’sini oluşturan 44 derslik ise anasınıflarında mevcuttur.

Okullardaki kız ve erkek öğrencilerin dağılımına bakıldığında, okul türlerinin tamamında bu dağılımın dengeli olduğu görülmektedir. Okul öncesindeki 2.505 öğrencinin 1.344’ü erkek 1161’i kız, ilkokuldaki 22.651 öğrencinin 11.687’si erkek 10.178’i kız, ortaokuldaki 18.838 öğrencinin 9747’si erkek 9091’i kız ve lisedeki 13.027 öğrencinin 6.360’ı erkek 6667’si kız olarak belirlenmiştir.

Ayrıca İnegöl’de, Uludağ Üniversitesi’ne bağlı İnegöl ve İşletme Fakültesi ve İnegöl Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. İnegöl İşletme Fakültesi’nde İşletme, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret ile Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere 3 bölümde lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümler 12 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi ile faaliyet göstermektedir. İşletme Bölümü’nde 5 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü’nde 4 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde ise 3 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. İnegöl İşletme Fakültesi’nin 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle lisans düzeyinde öğrenci sayısı 945’dir. İnegöl Meslek Yüksek Okulu; Mobilya ve Dekorasyon, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İnşaat Teknolojisi, İşletme Yönetimi, Pazarlama, Çocuk Gelişimi, Elektrik, Dış Ticaret, Makine ve Metal, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Tasarım ve Tekstil Teknolojileri olmak üzere 11 bölümü ile 35 akademik personel, 32 idari personeli ile hizmet vermektedir. İnegöl Meslek Yüksek Okulunda 998’i kız ve 1.319’u erkek olmak üzere 2.317 öğrenci ön lisans eğitimi görmektedir.