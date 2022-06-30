İNEGÖL’ÜN VERİMLİ TARIM ARAZİLERİ OSB OLMAMALI

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği (İKGD) Başkanı Ramiz Yiğit yaptığı açıklamada, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasınca hazırlanan İnegöl’ün Ekonomik raporu analiz sonucunda İnegöl'ün zayıf yönleri ve gelecekte İnegöl'ü bekleyen tehditler öngörülmüştür. Bu raporu takdirle karşılıyoruz” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Ramiz Yiğit, “Dernek olarak amacımız, geçmişten günümüze gelen sanayisi, tarımı, turizmi, sağlığı, sosyal ve kültürel yapısı ile Nasıl daha yaşanabilir bir İnegöl yaratabiliriz? sorusuna cevap arayıp alternatif öneriler geliştirerek ilgili kamu ve özel kurumlara, kuruluşlara ve İnegöl kamuoyuna sunmaktır. Bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlara yapmış olduğumuz ziyaretlerde İnegöl de şuan yaşadığımız ve gelecekte de artarak devam edeceğini öngördüğümüz sorunları, bu sorunlara alternatif olarak sunduğumuz çözüm önerilerini gündeme getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu çözüm önerilerinin en başında ise, özellikle 1980'li yıllardan sonra hızla büyüyerek ilçe olmanın ötesine geçen İnegöl 'ün geleceği için stratejik bir plan yapılmasıdır” dedi.

Yiğit açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Geçtiğimiz günler de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız gerek basın gerek sosyal medya aracılığı ile İnegöl kamuoyuna İnegöl Ekonomi Raporu analizini yayınlamıştır. Bu analiz sonucunda da İnegöl'ün zayıf yönleri ve gelecekte İnegöl'ü bekleyen tehditler öngörülmüştür. Her şeyden önce İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası başkanı sayın Yavuz Uğurdağ ve yönetim kuruluna bu analizi yaptırdıkları ve analiz sonuçlarını şeffaflıkla kamuoyu ile paylaştıkları için kendilerini tebrik ve teşekkür ediyoruz. Bu yayınlanan tehditleri incelediğimizde ise, derneğimizin de İnegöl'ün günümüzü ve geleceği için, bu ve bunlara benzer tespitleri yaparak, dernek amacını bu yönde belirleyerek faaliyetlerini belirlemesi ve sürdürmesi, derneğimizin doğru yolda olduğunun ve derneğimizin İnegöl’ümüz için önemli olduğunun bir nevi teyiti olmuştur.”

“Bu vesile ile son günlerde İnegöl kamuoyunun gündemini meşgul eden, hatta TBMM'ye taşınan, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 2.etap kapsamındaki %20'lik bir kısmı da olsa, 1.sınıf tarım arazisi olarak tescil edilmiş Tokuş köyünün verimli tarım arazilerinin organize sanayi bölgesi 2.etapına katılmaması, bu arazilerin kamulaştırılma çalışmalarının durdurulması ve konu hakkında yerinde tespit yapabilmek için yönetim kurulumuz Tokuş köyümüze ziyarete gitmiş ve köy halkı ile görüşerek detaylı bilgi almıştır. İnegöl’ümüzün gelecekte en az sanayi kuruluşlarımız kadar bu verimli arazilere de ihtiyacı olacağını, bu nedenlerle kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ilgililere ve kamuoyuna duyururuz.”