İNGAZ’DAN SİSTEM AÇIKLAMASI

İnegöl Gaz Dağıtım A.Ş. (İNGAZ)'ın sisteminde yaşanan sorunla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İNGAZ’dan yapılan açıklama şu şekilde; “Dağıtım şirketimizin, Abone Bilgi Yönetim Sistemleri (ABYS) 30.05.2022 Pazar günü itibariyle, yurtdışı kaynaklı bir virüs (fidye yazılımı) saldırısına maruz kalmış ve bu saldırı neticesinde sistemlerimiz crypto şifreleme ile kilitlenmiştir. Bu şifrelenme/kilitlenme herhangi bir veri kaybına veya çalınmasına sebep olmamakta, sadece sistemdeki verilere ulaşmamızı engellemektedir. Bilgi-işlem ekibimiz, siber güvenlik danışmanları yardımı ile kilitlenme sorununu çözmekte olup, en kısa zamanda tüm sistemlerimizin devreye girmesi planlanmaktadır. Kişisel verilerin dışarıya aktarımı söz konusu olmadığından, veri ihlali olmadığı düşünülse de, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirim yapılmış ve inceleme başlatılmıştır. İhlal veya ihlalden etkilenme durumunun tespiti halinde gerek Kişisel Verileri Koruma Kurumu gerek ise şirketimiz tarafından kamuoyuna bilgi verilecektir. Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Saygıdeğer Abonelerimizin doğru bir şekilde bilgilenmesi ve her türlü yanıltıcı haber ve söylentinin önlenmesi için kamuoyuna saygıyla duyurulur.”