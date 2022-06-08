KİRAZ AĞACINDAN DÜŞTÜ

Kozluören mahallesinde meydana gelen olayda kiraz ağacından düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay Kozluören mahallesinde meydana geldi. Ahmet D.(65), ağaçlarda bulunan kirazları toplamak için tarlasına gitti. Ağaca çıkan adam kiraz toplarken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 10:16