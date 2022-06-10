Kızılcıklı şoke eden açıklama yaptı 

DEVA Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı, 2015 seçimleriyle alakalı ilginç bir iddia ortaya attı.

DEVA Partisi İlçe teşkilat toplantısında konuşan Kızılcıklı, "2015 seçimlerinde aday oldum. Ama görev verilmedi. Mevcut milletvekili seçildi. 3 ayda Hükümet kurulmayınca yeniden seçime gidildi. O süreçte beni aradılar ve aday ol dediler. Bende mevcut yeni milletvekiline haksızlık olmasın diye aday olmadım. Hatta ailemle tatile giderek kaçtım. Bir başkası da milletvekili olmuş olsaydı aynı şeyi yapar aday olmazdım." dedi.