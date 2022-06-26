MHP İnegöl'den İl Sözü

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün Bitlis’in Ahlat ilçesine verdiği il olma müjdesi İnegöl’de tartışmaları alevledi. Konu ile alakalı MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun’dan açıklama geldi.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki “Kültürel Etkileşim ve “Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat’ta” etkinliklerine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ahlat’a il olma müjdesini verdi. Demiröz, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız" dedi.

Konunun gündeme gelmesiyle birlikte İnegöl kulislerinde ‘neden İnegöl’e il olma müjdesi verilmiyor’ sözleri konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada bazı mecralarda ise Ak Parti kadrolarının İnegöl’ün il olma konusu üzerinde kamuoyu oluşturmadığı iddia edildi. Tartışmalar artarak devam ederken Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Aytekin Torun’da açıklama geldi.

Torun, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın geçtiğimiz eylül ayında İnegöl ziyaretini hatırlatarak MHP’nin verdiği sözü Ahlat’ta olduğu gibi İnegöl’de de yerine getireceğini belirtti.

Aytekin Torun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

MHP’NİN SÖZÜ SÖZDÜR

‘‘İnegöllü vatandaşların çeşitli mecralarda Ahlat’a verilen müjdenin neden İnegöl’e halen daha verilmediğini tartıştığını gördük. Genel Sekreterimiz İsmet Büyükataman, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İnegöl’e yaptığı ziyarette MHP’nin 100 il 1000 ilçe projesinden bahsederek, 100 il projesinde İnegöl’ün de olduğunu belirtmişti. MHP’nin ve sayın genel sekreterimizin sözü sözdür. Daha öncesinde İnegöllü vatandaşlarımızın çeşitli sorunlarını genel merkezimize ileterek çözmüştük. İnegöllü vatandaşlarımızın il olma hayalinin de takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum.’’

KONUYU GÜNDEMDE TUTARAK TAKİP EDECEĞİZ

“İnegöllü vatandaşlarımız ülkücü kadrolara güvensin. Bizler konuyu tekrar tekrar sayın genel başkanımızın önüne de gerekçeleriyle birlikte dosya halinde götüreceğiz. Cumhur ittifakı ortağımız AK Parti kadroları da İnegöl’ün bu hayalini elbette ki destekleyecektir. İnegöl’ümüz hayaline kavuşacaktır. Bizler konuyu gündemde tutmaya ve üzerinde çalışmaya, genel merkezimize iletmeye devam edeceğiz. Tüm ilçe halkımıza hayırlı günler dilerim.”