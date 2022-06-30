MHP’DEN CHP’DE SERT ELEŞTİRİ

MHP İnegöl İlçe Sekreteri İbrahim Balkan, İnegöl'ün il olması süreciyle ilgili CHP İlçe Sekreteri Bengül Kavlan'dan yapılan açıklamayı sert dille eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün Ahlat'ta yapmış olduğu açıklama sonrasında İnegöl'ün il olma süreci yeniden tartışılınca MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun'dan açıklama gelmişti. Torun, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın İnegöl ziyaretindeki vermiş olduğu sözü hatırlatarak konunun takipçisi olduklarını ve il olma ile alakalı gerekli sürecin yürütüldüğünü ifade etmişti.

Bir açıklamada bugün CHP İlçe Sekreteri Bengül Kavlan'dan geldi. Kavlan 2018 yılında yapmış oldukları çalışmayı hatırlatarak kendilerine destek verilmediğini savundu. Kavlan isim vermeden MHP'nin il olma süreciyle alakalı yürüttüğü süreci de eleştirdi.

MHP İnegöl İlçe Sekreteri İbrahim Balkan, Kavlan'ın bu açıklamasının talihsiz olduğunu belirterek; "CHP ulusalda olduğu gibi yerelde de vatandaşın menfaatleri doğrultusunda atılan adımları görmezden gelerek konuyu siyasi malzeme haline getirmiştir" dedi.

Balkan'ın açıklaması şu şekilde;

İLÇE BAŞKANIMIZ İL OLMA SÜRECİNE SAHİP ÇIKIYOR VE TAKİP EDİYOR

"İnegöl'ün il olması süreci uzun yıllardır hayallerimizi süslerken partimiz konu ile alakalı adımlar atmaya devam ediyor. Bizler MHP İnegöl Teşkilatı olarak genel merkezimize zaten konuyu iletmiştik. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İnegöl'ümüze gelen genel sekreterimiz İsmet Büyükataman'da İnegöl'ün il olma süreciyle ilgili gerekli çalışmanın yapılacağını belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde konu yeniden alevlenince kıymetli ilçe başkanımız Aytekin Torun sürece sahip çıkarak, takip ettiğimizi belirtmişti."^

CHP HER ZAMANKİ GİBİ SİYASİ MALZEME ÇIKARDI

“İnegöl'ün ve İnegöllülerin bu hayali doğrultusunda siyaset üstü tavırla bizler çalışmaya devam ederken CHP İlçe Sekreteri Bengül Kavlan'dan çok talihsiz bir açıklama geldi. Kendisi aslında CHP'nin ülke genelinde güttüğü siyaset anlayışı ve bozuk zihniyeti bu açıklamayla yerele yansıttı. İnegöllülerin hayalini ve yapılan çalışmaları görmezden gelerek konudan siyasi malzeme çıkardı. Tabi bu tavır bizleri şaşırtmadı çünkü siyasi tavırları tarih boyunca bu tutumu her zaman sergiledi.”

NEZAKETSİZ SÖYLEMLERİNİ KINIYORUM

“Bizler bu tarz söylemlerden etkilenmeden, İnegöllülerin hayalini yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. CHP’li ilçe yöneticisinin bu nezaketsiz ve İnegöl’ün zararına olan söylemlerini basın açıklaması aracılığıyla kınıyorum. Yapılan eylemlerin ve atılan adımların takdirini de kamuoyuna bırakıyorum. Tekrar etmekte fayda var. MHP’yi kendi partilerinizle karıştırmayın. MHP’nin sözü sözdür!”