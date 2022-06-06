

Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Nurettin Ö.(50) yönetimindeki 06 DE 2934 plakalı otomobile, sokaktan aniden çıkan Muhammed D. Yönetimindeki plakasız motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil, park halindeki 35 HPL 29 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ile arkasındaki arkadaşı Fırat D. Yaralandı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı