MÜSİAD BAŞKANI DÖNGEL'DEN İL OLMA PAYLAŞIMI

Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Başkanı Mehmet Döngel, İnegöl’ün il olması için gerekçelerini sıraladı.

Başkan Mehmet Döngel, İnegöl’ün il olmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İl olma gerekçelerini sıralayan Döngel şu ifadeleri kullandı;

“İlçemizin içinde yaşadığı sosyo-ekonomik şartlar ele alındığında görmekteyiz ki, İnegöl’ün il olması bir istek veya bir temenni olmanın çok ötesine geçerek, bir mecburiyet haline dönmüştür. MÜSİAD olarak üstlendiğimiz sorumluluk ve misyon gereği bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalarımızda, bir yandan ilçedeki gönüllü teşekkülleriyle dönem dönem çeşitli nedenlerle bir araya geliyor, görüşmelerimiz arasında İnegöl’ün il olması gündemini işliyor, diğer yandan da konuyla ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini kapsayan raporlar hazırlayıp ilgili muhataplarına iletiyoruz. İnegöl’ün il olması ile ilgili ilk ciddi profesyonel rapor çalışmasını yine MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak 1997 yılında biz hazırlatmış bulunmaktayız. Ayrıca İnegöl’ün İl Olması konusunda Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, İnegöl’ün en büyük hayali olan il olma konusuna en çok değer veren siyasetçi olarak hatıralarda kaldı. İnegöl’e il olma sözü veren tek başbakan ve parti genel başkanı idi. 1997 yılında İnegöl Mitinginde İnegöl’ün İl olması sözü ve 82 Plakası sözü vermişti. O günden bugüne İnegöl’ün il olması noktasında beklentilerimiz devam etmekte.”

“Bilindiği gibi ilçelerin il olma ölçütü; nüfus, ekonomik yapı ve gelişmişlik yapısı gibi kriterlere bağlıdır. Bugün, İnegöl hızla gelişen sanayisi ve giderek artan kalkınmışlık düzeyiyle, göçler açısından çekici bir bölge halini almıştır. İstatistiki verileri incelediğimizde karşımıza çıkan tablo, Bursa merkezi dışında yer alan ilçelerden en fazla ekonomik gelişmişliğe sahip ilçe olanın İnegöl olduğunu göstermekte ve buna bağlı olarak nüfus artışının hızla arttığını ortaya koymaktadır. 1965-70 yılları arasında %2.47 olan nüfus artış hızı sürekli aratarak devam etmiş ve en son olarak da 1985-90 yılları arasında % 5.26 olmuştur. Karşılaştırma açısından ekonomik gelişmişlik düzeyi ele alındığında da, 1970’den 1990’a doğru ekonominin sürekli tarımdan sanayiye doğru kaydığı, tarımın % 21’lik payının bu dönemler arasında % 4’e kadar düştüğü, sanayinin % 37’lik payının ise % 56’ya ulaştığı görülmektedir.”

“Böylece İnegöl, Bursa ili sınırları içinde sanayisi en fazla gelişen ilçe olmuştur. Ekonomik gelişmişlik ve nüfusun artışı arasındaki bu doğrusal ilişkiye o ilçenin il olması da bazı avantajlar sağlayacağından, bu durum sonuç olarak yeni yatırımları da beraberinde getirecektir. Fakat mevcut şartlar içindeki gelişmeler de uzun zamandır trafik, çevre kirliliği, konut ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Söz konusu şartlar altında İnegöl’ün il olması, hızlı büyüyen ve sanayileşme karşısında gücü gittikçe zayıflayan idari yapının “gerçekten iş yapabilir hale gelmesini” sağlayacak düzenlemelerle eş anlama gelmektedir.”

“MÜSİAD Olarak mevcut sorunların çözümü ve yaşam kalitesinin yükselmesini il olmada görüyor, bu doğrultuda yapılacak tüm çalışmaları destekleyeceğimizi ve bize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğimizi belirtmek istiyoruz.”