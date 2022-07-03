PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI; 2 YARALI

Adnan Menderes bulvarı üzerinde meydana gelen kazada park halindeki otomobile çarpan araçta 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes bulvarı üzerinde seyir halinde olan Yiğitcan Ç. (19) yönetimindeki 16 LAT 41 plakalı otomobil Hacı Lütfullah Cami kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halinde olan 16 KKN 11 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Cansu D. (21) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.