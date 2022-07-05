Parmağı koptu
Hasanpaşa mahallesinde meydana gelen olayda elini palete sıkıştıran işçinin parmağı koptu.
Olay Hasanpaşa mahallesinde bulunan orman ürünleri firmasında meydana geldi.
Paletlere yükleme yapan Zeki G.(53), elini sıkıştırdı. Sağ elinden yaralanan adamın, 1 parmağı koptu. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından yaralı Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Parmağı koptu
Parmağı koptu
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