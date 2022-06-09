SATMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İnegöl'den Kestel ilçesine tarihi eser satmaya giden 2 şahıs Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Bursa il Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl’de H.İ.A. ve İ.A. isimli şüphelilerin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak amacıyla Bursa il genelinde müşteri aradıkları bilgisi aldılar.

Yapılan operasyonda; tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmak isteyen şüpheli şahısların aracında 282 adet Sikke, 7 adet Kulplu Kolye Ucu, 6 adet Obje, 2 adet Çivi, 2 adet Yüzük, 1 adet Düğme, 1 adet İmame olmak üzere toplam 301 adet çeşitli dönem ve uygarlıklara ait sikke ve obje ele geçirildi. Kestel İlçesinde suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı.