Selfie çekerken duvara çarptılar; 2 yaralı



Alanyurt ile Mesudiye Mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen kazada, motosiklet istinat duvarına çarpıp, kanala düştü; 2 kişi yaralandı.

Kaza Alanyurt ile Mesudiye Mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Onur T. (16) yönetimindeki 16 KES 17 plakalı motosiklet, iddiaya göre arkasında oturan Mehmet Can F.(16)'nin özçekim yapmaya çalıştığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan motosiklet istinat duvarına çarpıp, yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu sürücü ile arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.