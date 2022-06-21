UYUZ HAMAMI İLGİ BEKLİYOR

İnegöl Eskikaracakaya Mahallesi arazinde bulunan ve halk arasında "Uyuz Hamamı" diye bilinen şifalı su, ormanlık alanda kaybolma tehlikesi yaşıyor.

UYUZ HASTALIĞININ ŞİFASI BURADA

Eskikaracakaya Mahallesi sakinlerinden Cihan Zeren’in verdiği bilgilere göre, Uyuz Hamamının bulunduğu alan tarihi bir alan ve Roma döneminden beri biliniyor. Çevre köylerden ve şehirlerden deri hastalıklarına yakalanan bir çok vatandaş Uyuz hamamına gelerek şifa arıyor.

Ancak Uyuz Hamamının çıktığı kaynak yetkililerin ilgisizliği sebebiyle kaybolma tehlikesi yaşıyor.

Suyun özellikle uyuz hastalığına iyi geldiğini, birçok deri hastalığı için şifalı olduğunu söyleyen Eskikaracakaya Mahallesi sakinlerinden Cihan Zeren, yetkililerden alanın ıslah edilmesini, havuz yapılarak vatandaşın hizmetine sunulmasını talep ediyor. Şifalı su hakkında bilgi veren Zeren:

“Bu alan tafihi bir alan. Roma döneminden beri biliniyor. Cumhuriyet dönemine kadar burada bir kilise ve tarihi bir hamamın olduğunu büyüklerimiz bize anlatırlardı. Yunan işgalinde burası yıkılmış. Burası İnegöl köylerinde ve çevre şehirlerinde çok bilinen bir yer. Uyuz hastalığına yakalananlar özellikle Cumartesi günleri buraya gelerek kumuyla birlikte yıkanırlardı. Üçüncü Cumartesi yıkandıklarında uyuz hastalığından tamamen kurtulurlardı. Şu an İnegöl’de uyuz hastalığının bir salgın gibi yoğun olduğunu duyuyoruz. İnsanlar kaşınıp duruyorlar. Bir çok ilaç ve krem de fayda etmiyor. İşte buradaki su, bu hastalığın şifası. Bu su aynı zamanda içilebiliyor. Bir su markası bu suyu şişelemek için girişimde de bulundu. Burdan çıkan su tarım için uygun değil. 7 gözden bu su kaynıyor. Yetkililer araştırsın. Ölçüm yapsın. Burayı düzenleyip bir havuz yapsınlar. İnsanımız faydalansın.” Dedi.

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz hastalığı, mikroskopik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir enfestasyondur. Bu hastalıkta uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakır. Akarların deriye yumurtalarını bırakması, deride bir alerjik tepkimeye, ağır kaşıntıya ve döküntüye neden olur.

Uyuz hastalığı tipik olarak, akarların bir kişiden diğerine geçmeleri için yeterince uzun süren ciltten cilde temas yoluyla yayılır. Yatak takımları veya havlular gibi paylaşılan kişisel eşyalar üzerinden de yayılabilir.

Kediler ve köpekler de insanlar gibi uyuz hastalığına yakalanabilir. Ancak hayvanlarda görülen uyuz akarı türü insanlarda görülen uyuz akarı türü ile aynı değildir. Kedi ve köpek uyuz akarı insanlara geçse bile, insan derisinde üreyemez ve çoğalamaz

UYUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bireyler uyuz akarı ile enfekte olduğunda, cildin ilk tepkileri göstermesi dört ila altı hafta arasında bir süre alır. Bu tepkiler arasında en yaygın olanları özellikle geceleri yoğun kaşıntı, sivilce benzeri döküntülerle kızarıklıklar, kabuklarla kabarcıklar, ve sürek kaşımadan kaynaklanan yaralardır.

Hastalığın erken evrelerinde derideki döküntüler, sivilce, sivrisinek ısırığı ve diğer cilt komplikasyonları ile benzerlik gösterdiği için nedeni anlaşılamayabilir.

Uyuz hastalığını diğer türlerden ayıran sebep olduğu amansız uyuz kaşıntısıdır. Bu kaşıntı genellikle çocuklarda ve yaşlılarda çok şiddetli görülür.Uyuz tanısı kendini her ne kadar şiddetli kaşıntı yoluyla belli etse de, doğru teşhisin konulması için mutlaka bir doktor muayenesi gereklidir. Doktor tarafından uyuz akarlarının belirtileri kontrol edilir.

UYUZUN TEDAVİSİ

Uyuz hastalığı kendiliğinden iyileşmez, çünkü uyuz akarları kendiliklerinden bulundukları vücudu terk etmezler. Hastalık sadece akarları öldüren ilaçlarla tedavi edilebilir.

En yaygın tedavi, bir krem veya losyonun boyundan aşağıya tüm vücuda uygulanmasıdır. Bu krem ya da losyon vücut üzerinde 8 - 14 saat bekletilir ve sonrasında yıkanılır. Uyuz hastalığının yayılmasını engellemek için bir bireye uyuz teşhisi konulunca, kişiyle yakın fiziksel teması olan herkes de tedavi edilmelidir.

Aynı yatakta uyumak, el ele tutuşmak ve birlikte banyo yapmak gibi faaliyetler uyuz akarlarının bir bireyden diğerine geçişini mümkün kılar. Semptomların ortaya çıkmasının dört ila altı hafta arasında sürmesi nedeniyle hane halkının tüm üyelerinin tedavi edilmesi önerilir.

Uyuz akarları kıyafetlerin, yatak takımlarının, mobilyaların veya havluların yüzeyinde iki ila üç gün yaşayabilir. Geride bırakılmış akarların öldüğünden emin olmak için, kullanılan çarşafları ve kıyafetleri sıcak suda yıkamak ve ideal olarak sıcak bir kurutucuda kurutmak gereklidir. Yıkanamayan eşyalar yedi gün boyunca kapalı plastik bir torbada tutulmalıdır.