Yuvada kaldı

ÖMER FARUK ERMEÇ İLE SÖZLEŞME YENİLEDİK

İnegölspor’umuz, iç transferde forvet Ömer Faruk Ermeç’in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Serkan Bak ile Hukuki İşler ve Kulüp Şirketleşme Sorumlumuz Enes Özer katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Futbol Şube Sorumlumuz Serkan Bak, Ömer Faruk Ermeç’in sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını belirterek, “2022-2023 futbol sezonu doğrultusunda, hocamızın verdiği rapor ve yönetimimizin aldığı karar sonucunda kendi evladımız Ömer Faruk Ermeç kardeşimizle sözleşme yeniledik. İnşallah attığımız bu imza bu sene için hayırlara vesile olur. Ömer’in attığı gollerle de bizde hedeflediğimiz, istediğimiz yerlere daha çabuk ulaşırız.”dedi.

Ömer Faruk Ermeç ise İnegölspor’da kaldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Gitmeden yeniden yuvaya döndük. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun. Bana bu şansı verdikleri için yeni yönetimimize, Kani başkanımıza, yönetime yeni katılan ağabeylerimize teşekkür ederim. İnşallah bu sene hocamızla beraber güzel bir ivme yakalayıp, ligi İnegölspor’a yakışır yerlerde bitirmek ve şampiyon olarak 2.Ligi tamamlamak istiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah.”ifadelerini kullandı.