ANKARA CADDESİNDE FECİ KAZA; 2 AĞIR YARALI

Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde otomobil ile motosikletin karıştığı kaza da 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde Abdullah K. (16) yönetimindeki 16 AET 476 plakalı motosiklete aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Otomobil olay yerinden kaçarken, kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yolun sağındaki mezarlık duvarına çarptı. Motorsiklet sürücü ile arkasında oturan Yusuf Esat Y. (12) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olan Yusuf Esat Y. Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.